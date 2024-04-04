В Астане закроют на ремонт один из пешеходных мостов

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает о перекрытии надземного пешеходного перехода через улицу Кунаева у Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"В связи с проведением работ по реконструкции пешеходного моста с 5 апреля текущего года будет полностью перекрыто движение для пешеходов по данному мосту, а также на период демонтажных работ будет перекрыта проезжая часть улицы Кунаева от пр. Кабанбай батыра до пр. Туран", - говорится в сообщении.

Об изменении схем движения маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте ТОО "City Transportation Systems" cts.gov.kz и в социальных сетях Facebook и Instagram.



Вместе с тем в текущем году в столице планируется проведение ремонта более 50 улиц общей протяженностью около 60 км. Перечень улиц включает в себя такие улицы, как:



- улица Ташенова от пр. Республики до ул. Амман;



- проспект Б. Момышулы от пр. Тауелсыздык до пр. Кошкарбаева;



- улица К. Мунайтпасова от пр. Тауелсиздик до ул. М. Жумабаева;



- проспект Тлендиева от ул. К. Кумисбекова до ул. Акан сери;



- проспект Туран от ул. Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз (в 2023 году по проспекту Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до ул. Сарайшык);



- улица Кенесары от ул. Е. Брусиловского до ул. А. Сембинова;



- улица Сарайшык от ул. Туркестан до ул. пр. Туран;



- проспет Сарыарка от ул. Т. Шевченко до пр. Абая;



- мост Караоткел от транспортной развязки до пр. Кабанбай батыра и др.