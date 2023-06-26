Спрос на курорты Алаколя, Балхаша и Зайсана выросли в пять раз

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Отечественные курорты переживают летний бум. Спрос на зоны отдыха озера Алаколь, Балхаша и Зайсана вырос с начала лета почти в пять раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта.

Как сообщили в ведомстве, повышенный интерес у соотечественников вызывают Ушарал, Балхаш, Зайсан и Уржар. По этим направлениям туристы добираются до курортных зон и мест пляжного отдыха на востоке Казахстана.

Туроператоры связывают это с тем, что ремонт взлётно-посадочных полос аэропортов Уржара и Ушарала завершён, и работа была возобновлена в прежнем режиме. Среди направлений спрос на которые вырос в летний сезон, выделяются Актобе и Туркестан. В этом году интерес туристов к двум городам вырос на 40 процентов.

"Развитие внутреннего туризма так же важно, как и увеличение числа иностранных путешественников. Министерством культуры и спорта разрабатываются и реализуются различные программы по стимулированию внутреннего туризма. Например, программа Kids go Free позволяет эффективно планировать семейный отдых в стране и экономить деньги. Покупая туристические пакеты через туроператоров, наши соотечественники могут сэкономить до 30 процентов", — подчеркнула пресс-секретарь министерства культуры и спорта РК Молдир Абдуалиева.

Напомним, ранее в топ-5 туристических направлений страны вошли Астана, Алматы, Шымкент, Актау и Атырау. Пять этих городов традиционно

лидируют в этом рейтинге. К летнему сезону интерес к ним вырос в среднем на 20 процентов.