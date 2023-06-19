Назван топ-5 туристических городов Казахстана

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Пятёрку лучших туристических городов Казахстана назвали в пресс-службе министерства культуры и спорта нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На пятом месте расположилась жемчужина Каспия - город Актау. С января по апрель этого года Актау посетили 220 660 гостей. А к летнему сезону интерес к центру Мангистауской области со стороны туристов возрос до 20 процентов.

На четвёртом месте Атырау. За первые четыре месяца 2023 года город посетили 305 460 человек.

"В мае при поддержке министерства культуры и спорта в регионе открылся визит-центр "Сарайшык". В нем есть все, чтобы туристы смогли познакомиться с историей Казахского ханства, Золотой Орды и более ранних эпох. В летний сезон число приезжающих в Атырау гостей будет только расти", – говорится в сообщении.

Шымкент находится на третьем месте. Город, который никому не уступает в гостеприимстве, лидирует и по количеству туристов. В период с января по апрель этот город посетили 346 280 человек. Любой турист может выбрать здесь отдых по душе. Можно посетить сакрально-исторические места, отдохнуть в санаториях или сходить на спортивные и культурно-массовые мероприятия, которые часто проводятся в городе.

На втором месте расположилась столица. Астана - это не только административный центр, но и центр притяжения туристов. Только за первые четыре месяца 2023 года столицу посетили 951 750 человек. Сейчас возле города при поддержке Минкультуры и спорта ведется строительство крупнейшего в стране музея под открытым небом. Бозок должен стать главной туристской достопримечательностью Астаны, которую обязательно нужно будет увидеть.

Лидером рейтинга стал город Алматы. Горнолыжные курорты, прекрасная природа, благоприятный климат и гостеприимство. Алматы, обладающий этими и другими преимуществами, является самым туристским городом страны. За первые четыре месяца этого года южный мегаполис

посетили 1 185 130 человек. В Алматы особенно часто останавливаются иностранные туристы. Министерство культуры и спорта ведет активную работу с зарубежными туроператорами, чтобы полностью раскрыть туристский потенциал региона.

К слову, за первые четыре месяца 2023 года (январь-апрель) 3,5 миллиона человек в Казахстане путешествовали внутри страны. Это на 36 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Министерство культуры и спорта разработало и запустило несколько программ в целях стимулирования внутреннего туризма. Например, по программе Kids Go Free казахстанцы могут выгодно спланировать семейный отдых внутри страны и сэкономить до 30% при покупке туристического пакета у туроператоров.