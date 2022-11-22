Способ заработка для предприимчивых лиц - эксперт о резком спросе на тенге на Мосбирже

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По данным российских СМИ, на Московской бирже резко вырос спрос на торги с казахстанской валютой. Отечественные финансисты в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказали о том, с чем это вызвано, как это повлияет на курс, и какие могут быть последствия для казахстанской экономики.

"Я думаю, что это связано с несколькими факторами. Во-первых, Казахстан стал для России одним из рынков "серого" импорта, то есть через нашу страну импортируют те товары, которые не продаются в России в связи с санкциями. Во-вторых, в Казахстан прибыли граждане России, так называемые релоканты, а они привезли с собой чуть более 500 миллиардов тенге, (и это только по официальным данным, по неофициальным - возможно даже больше). Соответственно, они обменивают эти рубли на тенге и обратно. Тем самым, они образовали вторичный рынок, который им нужен, поскольку и люди, и компании, которые уже находятся здесь, всё равно до сих пор зарабатывают в рублях. Поэтому им так или иначе необходим обмен с Россией. Это немного оживило наш рынок", - сказал экономист Эльдар Шамсутдинов.

В-третьих, по словам эксперта, сейчас тенге подорожал, ставка стала высокая, а это создает определённый арбитраж, поскольку в России базовая ставка рубля намного ниже нашей.

"Если рассматривать это с учётом разницы по курсу, то, в принципе, тенге сейчас даёт при обмене 2-3% чистой прибыли дополнительно. Понимая, что курс рубля к тенге не будет обесцениваться и меняться ещё продолжительное время, то это развязывает руки для проведения определённых денежных операций. Таким образом, это стало неким способом заработка для особо предприимчивых лиц. Более того, на этом зарабатывают не только россияне, но и граждане Казахстана тоже, работая через российскую биржу. Так, на текущее время ключевая базовая ставка в Казахстане составляет 16% годовых, в то время как ключевая базовая ставка в России - только 7,5% процентов. В таких условиях при конвертации валют вытекает около 3% практически безрискового дохода", - добавил Эльдар Шамсутдинов.

Он полагает, что, если в этот арбитраж по ставкам зайдут очень крупные игроки, тогда это окажет сильное давление на курс тенге. Ведь, чем дешевле тенге, тем выгоднее будут позиции на выходе при обмене.

"Но если это произойдёт, мы сразу заметим это и узнаем. А пока что на бирже игроки играют "по мелочи". Кроме дополнительных расходов для Казахстана никакого вреда они не доставляют. Сложно прогнозировать, как долго будет складываться подобная ситуация, поскольку там очень много политики со стороны России. Всё очень непредсказуемо. Это может закончиться очень быстро или, напротив, затянуться на долгие годы, как в случае с Ираном", - заключил экономист.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов также поделился мнением о том, чем чреваты такие изменения на российской валютной бирже.

"Да, безусловно, отмечается определённый рост спроса на тенге на российских биржах. Вероятнее всего, к концу года россиянам нужен тенге, чтобы закупать здесь доллары и далее приобретать какие-либо товары за пределами Казахстана и России, и потом везти их через Казахстан. То есть, на мой взгляд, спрос этот пока что одномоментный, но рано или поздно такой спрос может перейти в перманентный режим при длительном наложении санкций на Россию. Вполне вероятно, что это может привести к падению курса рубля к тенге или укреплению курса тенге к рублю. Это уж как смотреть. То есть, нынешние 7,4 тенге за рубль могут превратиться в 3-4 тенге за рубль. Но, я думаю, это временно, и продлится примерно полгода-год, если нынешняя политическая ситуация в мире сохранится", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, финансовый консультант отметил, что в этом есть и тревожный сигнал.