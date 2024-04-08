Спортсмены перечислят зарплату в помощь пострадавшим о паводков

Спортивная общественность перечислит однодневную зарплату в помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Акцию поддержали пять центров олимпийской подготовки, четыре школы-интерната, спортколледж, дирекция развития спорта, центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями и другие.

В профильном министерстве отметили, что спортсмены и представители туризма повсеместно оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков совместно с молодёжным общественным объединением "Дала кырандары".