Спортсмены перечислят зарплату в помощь пострадавшим о паводков
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Спортивная общественность перечислит однодневную зарплату в помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz.
Акцию поддержали пять центров олимпийской подготовки, четыре школы-интерната, спортколледж, дирекция развития спорта, центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями и другие.
В профильном министерстве отметили, что спортсмены и представители туризма повсеместно оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков совместно с молодёжным общественным объединением "Дала кырандары".
"Министерство туризма и спорта РК организовало системную работу со стороны спортивных организаций, федераций по оказанию помощи пострадавшим регионам. Их безопасность выступает сейчас главным приоритетом, потому что ничего нет выше ценности человеческой жизни. В такое сложное время спортивная общественность не останется в стороне и окажет посильную помощь на добровольной основе", - заявили в ведомстве.
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