Спортивный блогер назвал Головкина вампиром

Украинский Youtube-канал "Боксёрская правда" резко высказался о казахстанском боксёре Геннадии Головкине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Головкин отказался от боя с Фалькао, потому что это не денежное событие. На сегодняшний день Головкин — это вампир, который сосет деньги из своей аудитории. Ему нужны максимально денежные события. И с Ларой Головкин тоже не хочет выходить: мало денег, а он все-таки бизнесмен. Так пусть определится: спортсмен он или бизнесмен. Но ему хочется усидеть на двух стульях: бизнесмен, потому что он умный, а спортсмен — потому что он крутой пацан из Караганды, и так далее. Люди думают, что Головкин — все еще тот парень, который когда-то вырвался из низов, схватил свою американскую мечту и начал зарабатывать деньги... Они воспринимают его как какое-то божество, а на самом деле он просто какой-то хитрый демон, вампир, который высасывает бабки. Это раньше он был обычным парнем, но потом он утонул в трясине из долларов. И оттуда уже вырвался дракон, который тупо высасывает бабки", — считает автор канала.