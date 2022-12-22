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Instagram/@gggboxing Сегодня, 16:14
263
Сегодня, 16:14
263
Фото: Instagram/@gggboxing

Названа дата следующего боя Головкина

С большой долей вероятности казахстанец Геннадий Головкин проведёт следующий бой против Эскивы Фалькао. Бразилец рассказал, когда пройдёт этот поединок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Ожидается, что поединок состоится в конце марта. Это был крайний срок, который поставила IBF. Я очень уверен в себе и сосредоточен на этом бое", — сказал первый номер рейтинга IBF в среднем весе Эскива Фалькао.

На счету боксёра 30 боёв и ни одного поражения.

В январе Фалькао намерен отправиться в США для подготовки к поединку. Об этом бразилец рассказал СМИ у себя на родине.

Согласно постановлению IBF и WBA, победитель боя Головкин — Фалькао должен будет затем провести защиту титулов в противостоянии с "обычным" чемпионом мира по версии WBA Эрисланди Лары.

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#бокс #спорт #Геннадий Головкин #бой
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:14
263
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