Головкин запросил колоссальный гонорар за первый бой в 2023 году

Фото: Sports.kz

Австралийский боксёр, обладатель регионального титула WBA Oceania Майкл Зерафа (30-4, 19 КО) рассказал о размере гонорара для чемпиона мира WBA Super и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) за их потенциальный бой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



30-летний Зерафа заявил, что он является самым прибыльным соперником для Головкина, по сравнению с другими вариантами GGG — бразильским претендентом по линии IBF Эскивой Фалькао и чемпионом WBA Regular Эрисланди Ларой из Кубы.

"Он хочет 10 миллионов долларов на бой, и люди, которые поддерживают нас, готовы выделить средства, которые он хочет. Фалькао и Лара не слабаки, и у них нет такой поддержки, как у нас", — сказал Зерафа в интервью Sporting News.

Ранее Зерафа утверждал, что проведёт бой с Головкиным в марте.