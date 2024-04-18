Спортивную форму для олимпийской сборной Казахстана представили в мажилисе
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Депутатам мажилиса представили спортивную форму для сборной Казахстана на Олимпийских играх в Париже, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Это произошло на встрече министра культуры и спорта Ермека Маржикпаева с депутатами Комитета по социально-культурному развитию.
Форма состоит из нескольких комплектов. Отдельный наряд для знаменоносцев. Планируется эту миссию возложить на боксера Асланбека Шымбергенова и легкоатлетку Надежду Дубовицкую.
Также будет отдельная форма для участия в параде для остальных спортсменов и форма для церемонии награждения.
Спортсменам предоставят ещё комплект одежды для тренировок испанской компании Joma.
"Мы верим, что форма будет такого же качества, как вы только что видели. В январе создана большая комиссия. В ней 25 человек. Среди них чемпионы мира и Олимпийских игр, общественные активисты. В первом этапе конкурса приняли участие восемь дизайнеров. В результате мы выбрали эскиз из шести униформ. Но среди них не было подходящей, и мы организовали второй этап. В результате выбрали показанную вам сегодня форму. Кстати о деньгах. (На спортивную одежду для Парижской Олимпиады – Прим. ред.) бюджетные средства не выделяются. Всё будет за счёт спонсоров. Одежда будет хорошего качества", - заверил министр культуры и спорта Ермек Маржикпаев.
Он напомнил, что сборная Казахстана планирует принять участие в соревнованиях по 20 видам спорта.
В Минтуризма и спорта уточнили, что решением комиссии в трёх номинациях определены следующие победители: "Спортивная форма" - ИП Health&Sport; "Торжественная спортивная форма" - ТОО "Эксклюзив студио"; "Спортивная форма для знаменосцев" - ТОО "Эксклюзив студио".
По данным министра, на сегодня казахстанцами завоёвано 33 лицензии на Олимпиаду по 13 видам спорта.
Национальной сборной предстоит участие ещё в более 40 лицензионных и рейтинговых спортивных мероприятиях до начала Игр.
Сформирован пул из 56 спортсменов, которые могут завоевать лицензии и олимпийские медали.
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