Спонсоры исполнили мечту больного онкологией казахстанца

Спонсоры исполнили мечту больного онкологией 14-летнего Аяна Сарыбаева из Усть-Каменогорска, который борется с болезнью уже шесть лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

У Аяна недифференцированная синовиальная саркома. Он перенёс уже три операции и 15 курсов химиотерапии.

"После пятого курса химиотерапии у Аяна полностью воспалились все органы. У него было высокое давление, температура, три дня подряд вызывали группу с реанимации. Я тогда просила Всевышнего, просила Аяна выдержать это испытание. И тогда Аян прошептал: "Мама, и в Диснейленд поедем?". Я сказала: "Обязательно, поедем". В глубине души я всегда думала о своём слове обещанном", — рассказала мама мальчика Назымгуль Назарбекова.

Однажды во время нахождения в больнице Аяну с мамой предложили заполнить заявку в один из фондов. Мальчик в красках описал своё заветное желание. И в один из дней семье позвонили и сказали готовиться к поездке в Париж.

В ноябре 2023 года Аян с мамой полетели в Диснейленд.

"Это мечта была с детства, я об этом узнал из интернета, соцсетей, мультфильмов. Был Скрудж Макдак, Марвел, человек-паук. Там было всё, как в сказке, мы там целый день были. Очень понравилось. Очень красиво. Очень интересно, на одном дыхании проходишь", - рассказал Аян.

Мечту Аяна осуществили за счёт спонсоров. Представители фонда "Menin Armanym" три года исполняют желания детей с онкологией. Они собирают письма, где юные казахстанцы просят о встрече с кумиром, поездках за рубеж или попробовать себя в какой-либо профессии.

У Аяна на сегодняшний день наступила ремиссия.