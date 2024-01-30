Список наркотических средств расширили в Казахстане
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В Казахстане расширили список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю. В список добавлены восемь новых позиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации МВД, в Казахстане контролируется порядка 700 известных видов наркотиков, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан.
"Правительством принято очередное постановление по введению под государственный контроль 8 наименований психоактивных веществ и одного прекурсора с определением их криминальных размеров. Это наркотические средства: пара-флуорофентанил, брорфин и метонитазен. А также психотропные вещества: 3-метоксифенциклидин, эутилон, клоназолам, диклазепам и флубромазолам. И прекурсор 4-метилпропиофенон, используемый при изготовлении наркотиков", - сообщили в МВД.
По информации ведомства, перечисленные вещества, решением Евразийской экономической комиссии включены в перечень наркотиков, подлежащих контролю в Евразийском экономическом союзе. Что послужило основанием их включения в национальный Список подконтрольных веществ.
Также в МВД отметили, что с наделением в 2019 году Правительство компетенцией по утверждению списка наркотиков. Он дополнен 154 наименованиями новых психоактивных веществ, из них 125 наркотических средств и психотропных веществ и 29 прекурсоров.
"В настоящее время процедура включения наркотиков в список занимает около одного месяца. Для этого достаточно наличие веществ в перечнях стран Евразийского союза, либо в рекомендациях международного комитета ООН по контролю над наркотиками", - добавили в министерстве.
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