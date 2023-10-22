Список грантов в докторантуру опубликовали в Казахстане
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Национальный центр тестирования опубликовал информацию о госзаказе на подготовку докторов PhD в организациях высшего и послевузовского образования на 2023-2024 учебный год, передаёт BaigeNews.kz.
В списке можно найти 49 учебных заведений, среди которых как национальные, так региональные вузы. Всего предоставляется 712 месте, в том числе 107 целевых.
Пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.
С 2022 года для поступления в докторантуру, помимо сертификата на знание иностранного языка, необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ.
Список грантов можно посмотреть здесь.
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