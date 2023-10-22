Список грантов в докторантуру опубликовали в Казахстане

Национальный центр тестирования опубликовал информацию о госзаказе на подготовку докторов PhD в организациях высшего и послевузовского образования на 2023-2024 учебный год, передаёт BaigeNews.kz.

В списке можно найти 49 учебных заведений, среди которых как национальные, так региональные вузы. Всего предоставляется 712 месте, в том числе 107 целевых.

Пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.

С 2022 года для поступления в докторантуру, помимо сертификата на знание иностранного языка, необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ.

Список грантов можно посмотреть здесь.