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Список грантов в докторантуру опубликовали в Казахстане

Сегодня, 10:46
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rally36.ru Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46
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Фото: rally36.ru

Национальный центр тестирования опубликовал информацию о госзаказе на подготовку докторов PhD в организациях высшего и послевузовского образования на 2023-2024 учебный год, передаёт BaigeNews.kz.

В списке можно найти 49 учебных заведений, среди которых как национальные, так региональные вузы. Всего предоставляется 712 месте, в том числе 107 целевых.

Пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.

С 2022 года для поступления в докторантуру, помимо сертификата на знание иностранного языка, необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ.

Список грантов можно посмотреть здесь.

 

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