Спикер Сената о налоговых поступлениях: Мы идем с минусом в триллионы тенге

Из запланированных 11 триллионов тенге налогов на начало ноября собрано всего 9,6 триллионов. Об этом на заседании сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Как будут обеспечены необходимые объёмы налоговых поступлений, если темпы развития бизнеса будут снижаться? Насколько НДС поможет решить вопрос с налоговыми поступлениями в бюджет?" - на эти и другие вопросы потребовал ответ спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения законов о республиканском бюджете и гарантированном трансферте на 2024-2026 годы.

"Из запланированных 11 трлн тенге налогов на начало ноября собрано всего 9,6 триллиона. То есть, как отметил он, идем с "минусом" в 1,4 триллиона тенге", - сказал Ашимбаев.

Он также усомнился в том, что повышение ставки НДС решит вопрос с поступлением налогов в бюджет.

"По этому году налоговых поступлений у нас в районе 14 триллионов планируется. Понятно, что, возможно, реальная цифра будет ниже. И в этих условиях на следующий год, в бюджет 2024 года, мы закладываем налоговые поступления в размере порядка 16 триллионов тенге. То есть, такой очень существенный рост. Да, налоговое администрирование, видимо, обеспечит какую-то часть налогов. Но за счёт чего еще планируется обеспечивать налоговые поступления? Мы предполагаем ваш ответ о том, что это произойдет за счёт повышения налогов. Об этом сейчас речь идет? Но, насколько повышение НДС поможет решить вопрос с налоговыми поступлениями в бюджет. В этой связи есть ли у вас какие-то проработанные позиции, связанные с обеспечением налоговых поступлений в бюджет 2024 года в размере 16 триллионов тенге? За счёт чего это будет обеспечиваться?" – спросил Маулен Ашимбаев.

Ранее предприниматели заявили, что против повышения НДС. По их словам, это может способствовать тому, что бизнес уйдет в тень. Они также заявили, что с представителями столичного филиала "Атамекен" поправки в Налоговый кодекс не обсуждались.

Эксперты в интверью BaigeNews.kz также заявили о том, что поправки в Налоговый кодекс, не доработаны Миннацэкономики, и это может привести к резкому росту цен.

Решение Миннацэкономики также раскритиковали в Мажилисе.