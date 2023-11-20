Нагрузка ляжет на потребителей: эксперты о повышении ставки НДС

Начиная с 2025 года, в Казахстане планируется увеличение ставки НДС с текущих 12 процентов до 16. Каким образом изменения могут повлиять на экономику? И как казахстанцы ощутят повышение ставки этого налога? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

"Повышение НДС ощутят, прежде всего, обычные потребители"

Повышение НДС, как утверждает министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, затронет менее 6 процентов налогоплательщиков.

Министр считает, что вклад после изменений в инфляцию будет весьма умеренным. Из плательщиков НДС 40 процентов фактически не платят его, так как получают различные преференции. Поэтому в министерстве давления на инфляцию не ожидают.

"Это позволит нам усилить конкурентоспособность товаров", – сказал Куантыров.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что после повышения НДС будет повышение других налогов.

"Причина этого решения в хроническом дефиците бюджета. Ничего плохого в этом нет, у многих стран дефицит бюджета. Но вопрос в том, за счет чего это закрывают? В США, например, за счет увеличения долговой нагрузки. Теоретически мы тоже можем увеличивать долговую нагрузку. Но у населения, компаний нет таких денег – 2,5 триллиона тенге, которых не хватает в бюджете. Поскольку наращивать долговую нагрузку не получается, слишком высокие риски, значит, нужно искать другие источники дохода",- отметил Бейсембаев.

Экономист считает, что постоянно брать деньги из Нацфонда также не получится. Об этом, кстати говорил президент.

"Сокращать расходы тоже нельзя. Ведь это значит урезать пособия, деньги, стипендии. Помимо этого, их нужно индексировать, защищать от инфляции. А откуда государству брать доходы, если экономика особо не растет? Поэтому самый простой и эффективный способ – поднять НДС. Подозреваю, что на НДС не остановятся. Ведь каждый год расходы бюджета растут", - сказал эксперт в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

Он также добавляет, что на реформы в стране, которые ранее анонсировал президент, также нужен дополнительный бюджет.

"Реформы – это дорогостоящее мероприятие, требует очень много денег",- считает эксперт.

По его словам, с повышением НДС есть риски, что бизнес может уйти в тень.

"Если будут повышать налоги и на других казахстанцев, то появятся серые зарплаты, зарплаты в конвертах. То есть, это и сейчас есть, но таких случаев может стать больше. Эти риски - реальны", - говорит эксперт.

Бейсембаев отмечает, что повышение ставки НДС ощутят прежде всего обычные потребители.

"НДС платят обычные потребители. Это налог на спрос. Чем больше НДС, тем больше ты платишь. Ни один предприниматель не возьмет на себя эти расходы, он будет дальше их передавать по цепочке. Может быть, напрямую, здесь и сейчас вы это не почувствуете. Но в любом случае это отразится на вашем уровне жизни", - сказал Арман Бейсембаев.

В новый Налоговый кодекс Казахстана также внесут поправки по повышению налога для обладателей предметов роскоши. Отдельный вид налога не появится, поправки лишь дополнят существующие виды через акцизы, через налог на имущество.

По мнению Армана Бейсембаева, существенных сумм в бюджет этот налог принести не способен.

"Много ли в нашей стране людей, которые покупают себе люксовые автомобили? Их можно по пальцам пересчитать. В целом общество в Казахстане очень бедное. Богатые люди, кто может покупать себе люксовые автомобили, которые даже среднему предпринимателю не по карману – это люди, облаченные властью. Посмотрим, как будут собирать эти налоги с реально богатых людей", - заключил эксперт.

Неиспользованные резервы против НДС

По словам экономиста Мадияра Кенжебулата, трансферты, которые государство брало из Национального фонда, в последние годы сильно увеличились. И сейчас, государство, повышая НДС, ожидает, что сможет восполнить недостающую сумму, которую нельзя брать из фонда.

"Основные источники бюджета — это налоговые поступления и трансферты из Национального фонда РК. В 2016 году разрабатывалась концепция формирования и использования средств Национального фонда. Согласно ей к 2020 году мы должны были прийти к тому, чтобы брать оттуда не более 2 триллионов тенге. Но на практике получилось, что в последние 3 года (2020-2022 гг.) мы брали из Национального фонда более 4,5 трлн. тенге ежегодно", - говорит эксперт.

Экономист отмечает, что цель снизить трансферты из Нацфонда до двух триллионов тенге к 2020 году не была выполнена, и ее перенесли на 2025 год.

"Так как до этого мы брали из фонда больше 4,5 триллионов тенге ежегодно, необходимо заместить 2,5 - 3 триллиона тенге за счет налоговых поступлений. В министерстве национальной экономики поясняют, что если мы повысим НДС с 12 до 16 процентов, то бюджет дополнительно получит 2,4 триллиона тенге. Основной мотив заключается в этом", - сказал эксперт.

Мадияр Кенжебулат считает, что мерой повышения НДС государство могло обойтись, используя другие решения.

"У государства много резервов, чтобы не повышать НДС. Во-первых, необходимо сокращать неэффективные налоговые льготы. В 2017 году Всемирный банк выпустил исследование, согласно которому государство из-за налоговых льгот по НДС и КПН теряет ежегодно семь-восемь процентов ненефтяных доходов. Это около триллиона тенге. При этом основным бенефициаром этих налоговых льгот являются крупные компании, то есть компании наших олигархов. Я предлагаю убрать налоговые льготы. Бюджету это принесет около триллиона тенге. Эти данные подтверждает и Счетный комитет. Также отмечу, недобор налоговых поступлений из-за наличия теневой экономики. Так, по моей оценке, за последние годы из-за наличия ненаблюдаемой экономики государственный бюджет недобирал от 2,5 до 4 триллиона тенге (что эквивалентно от 3,6 процентов до 6,6 процентов к ВВП) ежегодно", - говорит эксперт.

Он обращает внимание на необходимость эффективного расходования бюджетных средств. Экономист приводит данные Счетного комитета, согласно которым в прошлом году было неэффективно использовано 420 миллиардов тенге.

Мадияр Кенжебулат считает, что повышать НДС нужно только в случае если все остальные резервы государства будут исчерпаны.

"Повышение НДС — это самый легкий путь. Мы всегда идем путем наименьшего сопротивления, в данном случае это поднять ставку. Но ведь нужно работать над тем, о чем я сказал ранее, причем комплексно", - сказал эксперт.

Он также подчеркивает, что рост НДС приведет к росту инфляции в стране. Глава Миннацэкономики утверждает, что повышение НДС добавит около 1% к инфляции. По оценке экономиста, влияние будет гораздо больше – около 3 процентов. По данным министра, рост НДС может привести к импортозамещению в продуктах питания и индустриальной продукции из-за удорожания импортных товаров.

Мадияр Кенжебулат считает, что эти доводы спорны.

"Основной торговый партнер Казахстана - Россия. Вспомните, как в прошлом году один рубль стоил восемь тенге. Тогда, по этой же логике, импорт из России в Казахстан должен был рухнуть. Однако это не произошло, и казахстанцы все равно покупали подорожавшие товары. Никого внутреннего роста казахстанских производителей тогда не произошло", - сказал эксперт.

Экономист подчеркнул, что в случае повышения НДС, в конечном итоге пострадает потребитель.

"Предприятия не сильно почувствуют изменения, потому что этот налог они перенесут на конечные цены. Пострадает в конечном итоге покупатель".

Ранее предприниматели заявили, что против повышения НДС. По их словам, это может способствовать тому, что бизнес уйдет в тень. Они также заявили, что с представителями столичного филиала "Атамекен" поправки в Налоговый кодекс не обсуждались.