Уйдут в тень или закроются: Почему бизнес против повышения НДС

В Казахстане планируют поднять ставку на налог добавленной стоимости (НДС) до 16 процентов. Казахстанские предприниматели заявляют, что это приведет к удорожанию стоимости практически всех товаров и услуг, а также негативно скажется на развитии бизнеса в стране, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Вопрос развития предпринимательства в стране сейчас один из актуальных. Так, в послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддерживать малый бизнес и активно развивать среднее предпринимательство. Выступая на совместном заседании палат Парламента, президент отметил, что темпы развития среднего предпринимательства недостаточно высоки.

"Бизнес будет закрываться и уходить в тень"

НДС – налог достаточно сложный, отмечает член регионального совета платы предпринимателей Астаны и руководитель компании MedHouse Kazakhstan Самат Исабаев. Это косвенный налог и платит его конечный потребитель. По словам бизнесмена, далеко не каждый бухгалтер может правильно высчитать этот налог.

Исабаев отмечает, что до 40 процентов товаров из списка НДС ввозятся в Казахстан без сопроводительных документов. В связи с чем некоторые предприниматели платят 9 процентов НДС из 12-ти установленных в стране на данный момент.

"Если сейчас НДС повысят до 16 процентов, то это будет накладываться на плечи наших покупателей. При этом бизнес, который не сможет это ввести (повышение НДС - прим.ред), будет закрываться либо уходить в тень. Все зависит от того, насколько мотивирован бизнесмен", - говорит Самат Исабаев.

Также остается актуальным вопрос документооборота, связанного с НДС, считает предприниматель. Процедуру НДС, по его словам, нужно упростить. Говоря про повышение налогоа до 16 процентов, он отмечает, что это повлияет не только на цены продуктов, но и услуг.

"Все услуги подорожают. Так как у них зачетной стороны вообще нету. Бизнес платит с оборота 12 процентов полностью. Это большая сумма. Если услуга стоит 1000 тенге, то на НДС платят 120 тенге. Если ставка будет 16 процентов, то это сумма составит 160 тенге. Это покажет прямой рост на услуги: парикмахерских, стоматологий, ателье, обучающих центов и другого", - делится мнением предприниматель.

Миннацэкономики повышение НДС объясняют тем, что это позволит увеличить поступления в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с импортными.

Отметим, что сейчас ставка НДС в Казахстане – одна из самых низких в мире. Она значительно меньше, чем в России, Беларуси, Армении, где этот показатель равен 20 процентам.

"У нас производитель должен быть поддержан через другие рычаги, через господдержку. Почему товар из России и Беларуси приходит к нам? У них большая государственная поддержка. У нас она тоже есть. Но распространяется она на флагманы производства, на тех, кто зарекомендовал себя. У мелкого бизнеса такой поддержки нет, поэтому после повышения НДС он будет сильно проигрывать. Это просто сделает дороже продукцию в Казахстане. А российский и белорусский товар будет продолжать заходить на казахстанский рынок, но будет стоить дороже. И за это будет платить казахстанский покупатель", - говорит Самат Исабаев.

По его мнению, для того, чтобы защитить казахстанский рынок нужно увеличение пошлины.

"Нужно увеличение пошлин при ввозе, чтобы государство могло иметь плюсы с того что ввозятся продукты. Это прямые поступления в казну. Пошлина работает напрямую и в более короткие сроки. И ее можно вводить быстро. Что касается НДС – повышение этого налога долгий процесс. За полтора года это не делают, как планируют в Миннацэкономики. Это шок для бизнеса. Все НДСные продукты подорожают", - говорит предприниматель.

Грядущее изменения %НДС могут не лучшим образом сказаться и на инвестиционном климате в стране, считает Самат Исабаев. Сложность заключается в том, что НДС сложно высчитать.

"Сейчас уже есть понимание, что с НДС очень сложно работать, так как он жестко наказывает в случае выявления каких-либо нарушений. Тоже самое происходит, если пропустить порог НДС, не встать на учет. Это наказывается штрафом. Любой промах бизнеса сильно наказывается, поэтому иностранный бизнес – это отпугивает", - отмечает предприниматель.

По его словам, со столичными бизнесменами не было обсуждено повышение НДС. Об этом Самат Исабаев узнал из соцсетей.

"В соцсетях началось обсуждение НДС, о том, что налог могут повысить. Поэтому на встрече с налоговыми органами по Астане я попросил прокомментировать вопрос повышения НДС. Факты это или слухи. Так как официальной информации не было. Я прямо спросил об этом депутата мажилиса Олжаса Куспекова. Он подтвердил, что им была презентована новая версия налогового кодекса. Думаю, что такие вещи нужно было сначала обсудить с предпринимателями, но никаких встреч с членами региональной палаты предпринимателей по Астане не было. Нужно было выслушать бизнес", - говорит Самат Исабаев.

Директор палаты предпринимателей г. Астаны Бейсен Жолболдиев также считает решение Миннацэкономики о повышении НДС поспешным.

"Это неприемлемо. Ассоциации, производители твердят в один голос, что, повышая ставку НДС мы ухудшаем инвестиционный климат. Более того после этого будет повышение цен на все. Строительные компании говорят из-за материалов минимум на 20-30 тысяч повысят стоимость жилья и это только по причине НДС", - говорит Бейсен Жолболдиев.

По его словам, рост инфляции в таком случае будет неизбежен.

"У нас производители зависят от иностранного сырья. Это - полуфабрикаты, оборудование, которое скупают из-за рубежа. В рамках поездки президента в зарубежные страны подписывается много контрактов и договоров на привлечение инвестиционных проектов в Казахстан. И они будут дороже, так как на растаможке стоимость товара повысится. Будет девальвация", - делает прогноз директор палаты предпринимателей.

Он обращает внимание, на то, что помимо увеличения НДС, есть много альтернативных вариантов пополнения бюджета.

"Например, вывести из тени наших производителей. Было бы лучше, если ставку НДС, наоборот снизили. У предпринимателей появилось бы больше возможностей. Не нужно ориентироваться на Россию или Беларусь. У нас на рынке представлены другие страны, и они тоже будут облагаться НДС. Естественно, это повлияет на себестоимость продукции в готовом виде или в виде сырья", - говорит Бейсен Жолболдиев.

Он также рассказывает, что с предпринимателями поправки в Налоговый кодекс не обсуждали.