"Рост цен неизбежен" - депутат раскритиковал решение правительства повысить НДС

Повышение ставки НДС с нынешних 12 процентов до 16 приведет к росту цен, уверен депутат Берик Бейсенгалиев, передаёт BaigeNews.kz.

В депутатском запросе, адресованном заместителю премьер-министра, министру финансов Ерулану Жамаубаеву, мажилисмен раскритиковал решение правительства повысить ставку этого налога.

"Повышение ставки НДС, во-первых, повлечет повышение цен на газ для населения, промышленных предприятий, бюджетных организаций, увеличение стоимости ГСМ и т.д. И станет причиной для увеличения стоимости других товаров, работ и услуг. Таким образом, приведет к дополнительной нагрузке на конечных потребителей, т.е. покупателей готовой продукции – простых физических лиц, граждан нашей страны. Во-вторых, последствия увеличения ставки НДС приведут к росту цен, отвлечению ресурсов предприятий и ухудшению положения добросовестных налогоплательщиков. Так как сегодня налоговые органы перекладывают ответственность на покупателей и исключают НДС из зачета при нарушениях, допускаемых поставщиками. А также, учитывая, что налог уплачивают добросовестные налогоплательщики, полагаем, что введение более высокой ставки НДС будет неправомерным, что может привести к снижению деловой активности бизнеса, умышленному дроблению бизнеса с целью снижения налоговой нагрузки, выводу капитала из страны, переходу в теневые схемы", - сказал депутат на пленарном заседании мажилиса.

Он отметил, что такие решения должны приниматься в обсуждении с бизнесменами.

Более того, по его словам, предприниматели предлагают не повышать, а наоборот снизить ставку НДС до 10 процентов, что позволит повысить собираемость налогов, снизит теневые потоки денежных средств и как следствие, ускорит рост экономики.

Депутат привел в пример опыт других стран, где снижение ставки привело к положительным изменениям.

"Как показывает мировой опыт, при снижении ставки НДС увеличивается собираемость налогов. Данный эффект подтверждает, в том числе опыт Узбекистана. Недавно узбекские власти вновь снизили ставку НДС – с 15 процентов до 12 процентов

Тем самым, повышение ставки НДС может лишить Казахстан статуса страны с самым комфортным налоговым режимом в Центральной Азии, что неизбежно ухудшит инвестиционную привлекательность национальной экономики".

Он отметил, что такие решение должны приниматься в обсуждении с бизнесменами. Это важная часть того, если вводятся изменения, считает Берик Бейсенгалиев

По его словам, предприниматели предлагает не повышать, а наоборот снизить ставку НДС до 10 процентов, что позволит повысить собираемость налогов, снизит теневые потоки денежных средств и как следствие, ускорит рост экономики.

Депутат привел в пример опыт других стран, где снижение ставки привело к положительным изменениям.

"Как показывает мировой опыт, при снижении ставки НДС увеличивается собираемость налогов. Данный эффект подтверждает, в том числе опыт Узбекистана. Недавно узбекские власти вновь снизили ставку НДС – с 15 процентов до 12 процентов Тем самым, повышение ставки НДС может лишить Казахстан статуса страны с самым комфортным налоговым режимом в Центральной Азии, что неизбежно ухудшит инвестиционную привлекательность национальной экономики".

По его словам, в Китае ставка НДС составляет 13 процентов, в Кыргызстане – 12, в Южной Корее – 10, в ОАЭ и Канаде – 5.

Берик Бейсенгалиев считает, что вместо повышения ставки НДС, нужно полное обновление налогового и таможенного администрирования.

"С учетом вышеизложенного, просим более комплексно просчитать возможные последствия от повышения ставок НДС для населения и экономики в целом, обсудить с бизнес-сообществом и результаты представить на рассмотрение мажилиса", - заключил депутат.

Ранее предприниматели заявили, что против повышения НДС. По их словам, это может способствовать тому, что бизнес уйдет в тень. Они также заявили, что с представителями столичного филиала "Атамекен" поправки в Налоговый кодекс не обсуждались.

Эксперты в интверью BaigeNews.kz также заявили о том, что поправки в Налоговый кодекст, недоработанны миннацэкономики и это может привести к резкому росту цен.