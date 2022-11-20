Спикер Мажилиса проголосовал на президенстких выборах

Фото: пресс-служба Мажилиса

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов принял участие в голосовании на внеочередных выборах Президента РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спикер нижней палаты Парламента отдал свой голос на избирательном участке №110, который расположен в здании Национальной компании "Қазақстан темір жолы".

"Настроение очень хорошее, праздничное. Сегодня я проголосовал за будущее нашей страны. Каждый гражданин, я думаю, должен проголосовать сегодня. Отдать свой голос – за будущее своей семьи, за будущее своей страны. Поэтому я призываю сегодня всех казахстанцев сделать свой выбор – прийти на избирательный участок", - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Напомним, сегодня — 20 ноября в Казахстане стартовали внеочередные президентские выборы. В Казахстане начали работу 8150 избирательных участков.

На 86 участках страны, 47 из которых открыты в местах временного пребывания граждан, голосование началось в шесть утра.

По данным МИД РК, начали свою работу участки для голосования в городах Пекин, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Улан-Батор, Джакарта и Бангкок.

Граждане РК в Японии и Республике Корея одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на внеочередных выборах Президента РК.