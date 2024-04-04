Специальную ипотечную программу запустили в ВКО

В ВКО запустили региональную ипотечную программу для работников ТЭЦ и котельных "Шығыс маманы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk-news.kz.

Преимущество в получении ипотеки будут иметь люди, отработавшие много лет на предприятиях теплоэнергетики, семьи с детьми, а также те, кто имеет членов семьи с инвалидностью. Подать заявку могут только действующие работники. Размер кредита составляет максимум 20 миллионов тенге. Первоначальный взнос для приобретения квартиры — 10 процентов от стоимости жилья. Кредит выдаётся на 19 лет.

В 2024 году на реализацию программы из областного бюджета выделят 300 миллионов тенге.

"В текущем году мы планируем обеспечить жильём 15 работников сферы теплоэнергетики. Принять участие могут работники ТЭЦ и котельных из любого района нашей области. Утверждён список 34 специальностей инженерного и производственного персонала, по которым отмечается наибольший дефицит и отток кадров", – сообщил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства управления энергетики и ЖКХ ВКО Самат Сулейменов.

Заявки по ипотечной программе "Шығыс маманы" будут принимать с 15 по 30 апреля. Комиссия на конкурсной основе определит участников, которые смогут получить ипотечный кредит. Участником программы может быть только гражданин РК, имеющий постоянную прописку в ВКО и на протяжении пяти лет не имеющий собственного жилья. Если в сфере теплоэнергетики работают муж и жена, подавать заявление на участие в ипотечной программе может только один из них.

В регионе в сфере теплоэнергетики работают порядка 2,5 тысячи человек.