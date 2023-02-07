Спецборт из Турции приземлился в аэропорту Астаны

Спецборт МЧС РК с казахстанцами, вылетевший из Турции, приземлился в аэропорту Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Самолёт доставил в Астану 16 казахстанцев и двух граждан Кыргызстана, которые пожелали покинуть Турцию. Из аэропорта для прибывших был организован автобус.

Сегодня данный спецборт доставил в Турцию казахстанских спасателей, среди которых есть работники Центра медицины катастроф МЧС РК. Ожидается, что за спасателями будет закреплён специальный участок для проведения поисково-спасательных работ.

На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.

Министерством здравоохранения РК сформирована бригада врачей, которая в случае запроса с турецкой стороны будет направлена в пострадавшие районы Турции.

По данным МИД РК, на консульском учёте в Турции состоят 968 граждан Казахстана, обучаются там 8219 казахстанских студентов. В общей сложности в Турции могут находиться порядка 75 тысяч граждан Казахстана. До настоящего времени сведений о пострадавших или погибших казахстанцах нет.

В МИД РК открыта горячая линия по номеру 72-05-05, по которому казахстанцы и их родные могут обратиться за помощью.

Между тем, в соцсетях сообщают, что казахстанец Мирус Курмашев находится в Турции и после разрушительного землетрясения и перестал выходить на связь.