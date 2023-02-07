В Турцию прибыл отряд спасателей из Казахстана

Фото: МЧС РК

Самолет с казахстанскими спасателями благополучно приземлился в турецком Газиантепе, передаёт BaigeNews.kz.

В Турцию прибыл отряд спасателей, в составе которого медицинские работники Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

Личный состав после разгрузки техники и оборудования будет взаимодействовать с местными властями. Ожидается, что за спасателями будет закреплён специальный участок для проведения поисково-спасательных работ.

На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.

Министерством здравоохранения РК сформирована бригада врачей, которая случае запроса с турецкой стороны, по необходимости будет направлена в пострадавшие районы Турции.

В составе бригады 125 врачей, в том числе 30 реаниматологов, 25 травматологов, 24 хирургов, 20 нейрохирургов, 16 терапевтов, прочих 10 специалистов.