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МЧС РК Сегодня, 16:46
138
Сегодня, 16:46
138
Фото: МЧС РК

В Турцию прибыл отряд спасателей из Казахстана

Самолет с казахстанскими спасателями благополучно приземлился в турецком Газиантепе, передаёт BaigeNews.kz.

В Турцию прибыл отряд спасателей, в составе которого медицинские работники Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. 

Личный состав после разгрузки техники и оборудования будет взаимодействовать с местными властями. Ожидается, что за спасателями будет закреплён специальный участок для проведения поисково-спасательных работ.

На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.

Министерством здравоохранения РК сформирована бригада врачей, которая случае запроса с турецкой стороны, по необходимости будет направлена в пострадавшие районы Турции. 

В составе бригады 125 врачей, в том числе 30 реаниматологов, 25 травматологов, 24 хирургов, 20 нейрохирургов, 16 терапевтов, прочих 10 специалистов.

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#мчс #Турция #землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:46
138
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