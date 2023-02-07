Казахстанец пропал после землетрясения в Турции

Фото: instagram.com/madiyev/

Казахстанца Мируса Курмашева разыскивают близкие. Молодой человек находился в Турции во время произошедшего там разрушительного землетрясения и перестал выходить на связь, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся в соцсетях сообщил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

"Друзья, в Турции во время землетрясения пропал Мирус Курмашев, наш друг, международный агент технопарка Astana Hub. Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясении он находился в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. Связаться с ним родным и близким не удалось до сих пор", - написал Мадиев в Instagram.

Брат и друзья пропавшего, а также казахстанские волонтёры в ближайшие часы собираются вылететь на поиски пропавшего.

Ранее в МИД РК сообщили, что во время природных бедствий в Турции ни один гражданин Казахстана не пострадал.