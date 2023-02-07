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Лента новостей

instagram.com/madiyev/ Сегодня, 21:58
291
Сегодня, 21:58
291
Фото: instagram.com/madiyev/

Казахстанец пропал после землетрясения в Турции

Казахстанца Мируса Курмашева разыскивают близкие. Молодой человек находился в Турции во время произошедшего там разрушительного землетрясения и перестал выходить на связь, передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся в соцсетях сообщил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев. 

"Друзья, в Турции во время землетрясения пропал Мирус Курмашев, наш друг, международный агент технопарка Astana Hub. Как сообщил его брат Алмат Курмашев, на момент землетрясении он находился в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. Связаться с ним родным и близким не удалось до сих пор", - написал Мадиев в Instagram.

Брат и друзья пропавшего, а также казахстанские волонтёры в ближайшие часы собираются вылететь на поиски пропавшего.

Ранее в МИД РК сообщили, что во время природных бедствий в Турции ни один гражданин Казахстана не пострадал. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Madiyev Magzhan (@madiyev)

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#происшествия #розыск #землетрясение #Турция
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:58
291
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