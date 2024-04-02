Спасение людей с крыши трактора во время паводка – пилот вертолёта рассказал подробности

Семь экипажей "Казавиаспаса" участвуют в спасении людей из охваченных паводками регионов, передает BaigeNews.kz. Речь идет о 30 специалистах, в числе которых пилоты, бортмеханики и инженеры.

Сейчас спасательная команда вместе с командиром летного подразделения вертолетов Муратом Мусабековым вызволяет людей из зоны паводка в северных регионах страны: позади Кокшетау и Аркалык. Дальше русла Тургая их вертолет пока не залетал, но даже здесь понятно насколько сильным оказался разлив воды. Она, рассказывает пилот, покрыла все вплоть до горизонта. Помощь с воздуха здесь оказывается единственным спасением для тех, кто не успел вовремя покинуть свои дома.

"Сегодня, к примеру, мы работали практически до позднего вечера. Для заправки топлива сели в аэропорту Тургая, практически на заходе солнца. Доставляли гуманитарные грузы и топливо для электрогенераторов. Эвакуировали в районе 16 человек, больше половины из них дети. Интересно было наблюдать, как мальчик шел к вертолету упирался и плакал, а рядом девочка такого же возраста – улыбалась и бежала за мамой вперед. Молодец девчонка, боевая, наверное", - рассказывает пилот.

По словам спасателя, почти у большинства людей во время эвакуации одна и та же реакция, в начале, это шок. Не только из-за сложившегося положения, но и при виде вертолета. Подъем с лебедкой на такую высоту, особенно, если ты никогда до этого не видел винтокрылой машины вблизи, производит сильное впечатление. После прилета в безопасное место, когда пострадавшие оказываются на земле, их настроение резко меняется на радость. Часто пилоту машут в знак благодарности вслед.

Со спасательной авиацией Мурат Мусабеков связал себя не так давно, в 2021 году. До этого почти 39 лет прослужил в военно-воздушных силах. Поэтому вопросов о том, чем заниматься после выхода на пенсию не было, тем более со здоровьем все в порядке, да и опыт работы на разных типах вертолетов имелся.

В подобных операциях пилоту приходится участвовать не впервые. За минувшие годы он не сможет даже примерно сосчитать, сколько человек помог спасти. Но в этот раз паводок начался неожиданно интенсивно. По словам мужчины, только в первый день работы они фактически вытащили из воды 11 человек. Хотя обычно он не занимается подсчетом людей, для этого есть другие члены экипажа.

"Одним из моментов, врезавшихся в память, стал тот, когда мы вытаскивали трех человек с полузатопленного трактора. Видимо он заглох во время движения и люди остались посреди воды. У них не получалось зацепиться, они не знали как это делается. Нам пришлось спустить спасателя, да еще так, чтобы он попал на эту небольшую крышу и при этом никого не скинул. Течение у воды было сильным, одно неловкое движение и человека после падения унесет. Пришлось очень аккуратно работать. Спасатель внизу цепляет людей к тросу, бортоператор их поднимает, а я концентрирую внимание на вертолете. Его нужно держать ровно, чтобы он не сдвинулся ни на метр. Момент очень нервный, даже спина вспотела, пока всех подняли", - рассказывает пилот.

После начала паводка в его ликвидации задействовали все структуры: от подразделений МЧС и министерства обороны, до авиации. Сверху, по словам Мурата, видно всегда больше. Вот и теперь, облетая окрестности зоны ЧС, он видит как много зимовок и домов пострадало от воды. Остается пожалеть и животных, которых в отличие от людей эвакуировать не смогли.

"Ситуация конечно сложная, людям ведь приходилось в срочном порядке бросать все и искать спасения. Год високосный, он сразу начал преподносить нам сюрпризы. Я опасаюсь, что эта чрезвычайная ситуация с паводком отразится во многом на благополучии людей. Не говоря уже о проблемах и затратах государства. Поэтому мы должны объединиться, чтобы это несчастье победить", - с надеждой на скорейшее окончание паводка рассказал Мурат Мусабеков.

Вполне вероятно, что работы у спасателей в ближайшее время прибавится. Повышение уровня воды ожидается в Западно-Казахстанской области до конца недели. Об этом в кулуарах правительства сообщила генеральный директор "Казгидромет" Данара Алимбаева.

Тем временем, в зоне подтопления остаются пять областей Казахстана, сообщили на заседании правительства. По словам вице-министра по чрезвычайным ситуациям, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.