Повышение уровня воды ожидается в ЗКО до конца недели – Казгидромет

О высоком риске паводков в Западно-Казахстанской области предупредили в РГП "Казгидромет", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Генеральный директор "Казгидромет" Данара Алимбаева в кулуарах правительства сообщила о подъёме уровня воды в Западно-Казахстанской области по трансграничным рекам.

Также она рассказала, какой уровень опасности грозит этому региону.

"Мы в начале декабря, когда осень прошли осадки и ушли в землю, наблюдали хорошие морозы. Глубина промерзания тоже была хорошей. В течение зимы из-за хороших осадков мы наблюдали хорошие оттепели, это образовало ледяную корку, в том числе и поверхности почвы. И уже с декабря мы говорили о том, что будут паводкоопасные регионы – это Актюбинская область, Атырауская область, Костанайская область, Карагандинская область, ВКО и Абайская – данные области были с высокими рисками паводков. Данная информация была направлена в местные исполнительные органы. Более того, начиная с марта мы "штормим" - выпущено более 100 штормовых предупреждений", - сказала она.