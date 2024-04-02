В зоне подтопления остаются пять областей – МЧС РК о паводковой обстановке

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков на заседании правительства доложил о принимаемых мерах по ликвидации последствий паводка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Паводковая обстановка стабильно-сложная, в западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны наоборот идет интенсивное повышение уровня рек. В зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба", - отметил Сыздыков.

Так, по словам вице-министра, сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Туда незамедлительно мобилизованы и переброшены силы и средства Министерства.

В регионах продолжаются аварийно-спасательные работы.

"В целом, упреждающие меры позволили защитить от паводка 46 населенных пунктов с проживанием свыше 45-ти тысяч граждан в 11-ти регионах страны. В то же время в 5-ти регионах подтопленными остаются 1 405 частных жилых домов, 372 дворовых территорий, 99 дач и 10 зданий", - сказал Сыздыков.

На контроле находятся восстановительные работы по 55 размытым участкам автодорог и четырём моста. Без транспортного сообщения остаются 50 населенных пунктов.

Продолжается мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. Наблюдается повышение уровня воды на реках Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей, в горной местности Восточно-Казахстанской области имеется большой снегозапас.