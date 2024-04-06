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Спасатели из Алматинской области прибыли помочь коллегам в Атырау

Сегодня, 11:22
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 11:22
Сегодня, 11:22
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Фото: скриншот с видео

В Атырау прибыло подкрепление из ДЧС Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Группировка сил и средств в количестве 33 спасателей и 13 ед.техники ДЧС Алматинской области прибыли в Атырау для помощи в ликвидации сложившейся паводковой обстановки в регионе", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, для аварийно-спасательных и неотложных работ в населённый пункт Кульсары Атырауской области вылетел вертолёт Национальной гвардии.

Ранее президент страны провёл телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым.  Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.

По последним данным,  из Кульсары эвакуировали более 12 тысяч человек, из них около 5 тысяч — дети.  Жителей эвакуируют в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

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