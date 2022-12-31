Спас тонущих детей: полицейский-герой из Павлодарской области навестил подопечных

Фото: ДП Павлодарской области

Полицейский Азамат Саянов встретился с детьми, которых в октябре этого года вытащил из ледяной воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

Азамат Саянов поздравил мальчишек с наступающим и вручил подарки. Полицейский пожелал ребятам успехов в учебе, посоветовав слушаться родителей и учителей. Дети охотно поделились своими достижениями и рассказали, чем будут заниматься на зимних каникулах. Аспандияр и Куаныш начали заниматься спортом. Дети пожелали полицейскому крепкого здоровья, успехов в нелегкой службе и поблагодарили за новогодние подарки.

"У меня такое чувство, что за этих детей я в ответе всю свою жизнь", — отметил Азамат Саянов.

5 октября 2022 года Азамат Саянов вытащил из реки 12-летнего Аспандияра и 11-летнего Куаныша. Один из школьников оказался в опасной сорвался с обрыва в Иртыш, второй мальчик бросился на помощь товарищу. В итоге оба мальчика начали тонуть. Их крики услышал Азамат.

"В тот день я поехал встречать родственников с парома. И в какой-то миг услышал крики детей: "Помогите!". Все произошло моментально. Не задумываясь, побежал к воде и прыгнул, детей вытаскивал по одному. После отвез их домой к родителям", – поделился воспоминаниями Азамат Саянов.

В канун Дня независимости помощник дежурного отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамат Саянов был удостоен республиканской общественной премии "Халық тану".