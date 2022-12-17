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polisia.kz Сегодня, 09:04
92
Сегодня, 09:04
92
Фото: polisia.kz

Полицейского наградили за спасение двоих тонущих детей в Павлодарской области

Помощник дежурного отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамат Саянов удостоен республиканской общественной премии "Халық тану", передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz

Награды лучшим вручали в столице. Победителей определили путем народного голосования. Конкурс проводится впервые, и он определяет лучших из лучших во всех сферах профессиональной и общественной деятельности. 

5 октября 2022 года Азамат Саянов вытащил из реки 12-летнего Аспандияра и 11-летнего Куаныша. Один из школьников оказался в опасной сорвался с обрыва в Иртыш, второй мальчик бросился на помощь товарищу. В итоге оба мальчика начали тонуть. Их крики услышал Азамат. 

"В тот день я поехал встречать родственников с парома. И в какой-то миг услышал крики детей: "Помогите!". Все произошло моментально. Не задумываясь, побежал к воде и прыгнул, детей вытаскивал по одному. После отвез их домой к родителям", – поделился воспоминаниями Азамат Саянов. 

В органах внутренних дел парень работает с 2017 года, помощником дежурного – с января 2021 года. 

"С детства мечтал, что после окончания учебы пойду служить в органы внутренних дел. Это было моей целью, – говорит старший сержант. Азамат – единственный сын в семье. По его словам, родители очень переживали, когда узнали о том, что случилось на реке, но они всегда его поддерживают. – Профессия полицейского трудна и опасна. Но я думаю, что полицейский должен думать о себе в последнюю очередь", – отмечает Азамат.

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#полиция #спасение #награда #Павлодарская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:04
92
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