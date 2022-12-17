Полицейского наградили за спасение двоих тонущих детей в Павлодарской области

Фото: polisia.kz

Помощник дежурного отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Азамат Саянов удостоен республиканской общественной премии "Халық тану", передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

Награды лучшим вручали в столице. Победителей определили путем народного голосования. Конкурс проводится впервые, и он определяет лучших из лучших во всех сферах профессиональной и общественной деятельности.

5 октября 2022 года Азамат Саянов вытащил из реки 12-летнего Аспандияра и 11-летнего Куаныша. Один из школьников оказался в опасной сорвался с обрыва в Иртыш, второй мальчик бросился на помощь товарищу. В итоге оба мальчика начали тонуть. Их крики услышал Азамат.

"В тот день я поехал встречать родственников с парома. И в какой-то миг услышал крики детей: "Помогите!". Все произошло моментально. Не задумываясь, побежал к воде и прыгнул, детей вытаскивал по одному. После отвез их домой к родителям", – поделился воспоминаниями Азамат Саянов.

В органах внутренних дел парень работает с 2017 года, помощником дежурного – с января 2021 года.