open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Тонущих детей вытащил из ледяной воды полицейский в Павлодарской области
ДП Павлодарской области 8 Октября, 22:31
1009
Фото: ДП Павлодарской области

Тонущих детей вытащил из ледяной воды полицейский в Павлодарской области

Двенадцатилетний Аспандияр и одиннадцатилетний Куаныш после школы решили прогуляться по берегу Иртыша и чуть не утонули. Один мальчик слишком близко подошел к обрыву и сорвался вниз, другой кинулся спасать друга, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, трагедия едва не случилась в Иртышском районе. Крики о помощи услышал полицейский Азамат Саянов. Мужчина оказался там случайно. Он был в отпуске и встречал родственников с парома. 

Азамат  побежал в сторону берега и увидел детей. Один из мальчишек захлебывался, лицо второго ребёнка было в воде. Полицейский вытащил из ледяной воды обоих.

"Я бросился в воду. Думал, главное – спасти детей, чтобы они были живы. Не считаю это подвигом. Это мой служебный долг. Река в этом месте довольно глубокая и течение очень быстрое. Мне не составило труда доплыть до мальчиков и начать движение к берегу, так как с детства занимаюсь плаванием. Мама с детства подталкивала меня на хорошие поступки, помогала мне, воспитывала во мне лучшие качества, чтобы я был порядочным, ответственным, смелым и добрым. Считаю, что так, как поступил я, должен поступать каждый честный гражданин нашей Родины",  –  делится Азамат Саянов. 

Старший сержант полиции Азамат Саянов служит в органах внутренних дел с 2017 года. Мужчина признался, что любит спорт, занимается борьбой и плаваньем, играет в футбол.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Организация (@dp_pavlodar)

 

О подвиге своего сотрудника в департаменте полиции узнали лишь благодаря видеообращению, которое главе ведомства Василию Скляру прислали родители детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спасение
Журналист
8 Октября, 22:31
1009
Поделитесь:
Наверх