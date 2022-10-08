Тонущих детей вытащил из ледяной воды полицейский в Павлодарской области

Фото: ДП Павлодарской области

Двенадцатилетний Аспандияр и одиннадцатилетний Куаныш после школы решили прогуляться по берегу Иртыша и чуть не утонули. Один мальчик слишком близко подошел к обрыву и сорвался вниз, другой кинулся спасать друга, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, трагедия едва не случилась в Иртышском районе. Крики о помощи услышал полицейский Азамат Саянов. Мужчина оказался там случайно. Он был в отпуске и встречал родственников с парома.

Азамат побежал в сторону берега и увидел детей. Один из мальчишек захлебывался, лицо второго ребёнка было в воде. Полицейский вытащил из ледяной воды обоих.

"Я бросился в воду. Думал, главное – спасти детей, чтобы они были живы. Не считаю это подвигом. Это мой служебный долг. Река в этом месте довольно глубокая и течение очень быстрое. Мне не составило труда доплыть до мальчиков и начать движение к берегу, так как с детства занимаюсь плаванием. Мама с детства подталкивала меня на хорошие поступки, помогала мне, воспитывала во мне лучшие качества, чтобы я был порядочным, ответственным, смелым и добрым. Считаю, что так, как поступил я, должен поступать каждый честный гражданин нашей Родины", – делится Азамат Саянов.

Старший сержант полиции Азамат Саянов служит в органах внутренних дел с 2017 года. Мужчина признался, что любит спорт, занимается борьбой и плаваньем, играет в футбол.

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О подвиге своего сотрудника в департаменте полиции узнали лишь благодаря видеообращению, которое главе ведомства Василию Скляру прислали родители детей.