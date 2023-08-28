Спад использования русского языка в Казахстане - в МИД отреагировали на заявление генконсула РФ

Генеральный консул РФ в Алматы Евгений Бобров заявил о спаде использования русского языка в Казахстане. В Министерстве иностранных дел РК ответили на это высказывание, передаёт BaigeNews.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров отметил, что генконсул не владел актуальной информацией.

"Из 7 711 государственных школ 3 957 ведут обучение только на казахском языке, 1 203 школы – на русском языке, а 2 551 школа – на казахском и русском языках. При этом планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет. Сегодня гражданин сам вправе выбирать, на каком языке его детям обучаться", - заявил Смадияров.

По его словам, Евгений Бобров закончил свою дипломатическую миссию и покинул Казахстан.

Ранее в министерстве иностранных дел прокомментировали инцидент на детском турнире по футболу в Болгарии, где казахстанских детей обзывали "монголами", а одного из них и вовсе избили.