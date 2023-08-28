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Спад использования русского языка в Казахстане - в МИД отреагировали на заявление генконсула РФ

Сегодня, 18:16
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: BaigeNews.kz

Генеральный консул РФ в Алматы Евгений Бобров заявил о спаде использования русского языка в Казахстане. В Министерстве иностранных дел РК ответили на это высказывание, передаёт BaigeNews.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров отметил, что генконсул не владел актуальной информацией. 

"Из 7 711 государственных школ 3 957 ведут обучение только на казахском языке, 1 203 школы – на русском языке, а 2 551 школа – на казахском и русском языках. При этом планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет. Сегодня гражданин сам вправе выбирать, на каком языке его детям обучаться", - заявил Смадияров. 

По его словам, Евгений Бобров закончил свою дипломатическую миссию и покинул Казахстан.

Ранее в министерстве иностранных дел прокомментировали инцидент на детском турнире по футболу в Болгарии, где казахстанских детей обзывали "монголами", а одного из них и вовсе избили.

 

 

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