Это обычная потасовка - МИД РК о скандале с казахстанцами на детском турнире в Болгарии

В Министерстве иностранных дел прокомментировали инцидент на детском турнире по футболу в Болгарии, где казахстанских детей обзывали "монголами", а одного из них и вовсе избили, передаёт BaigeNews.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров назвал произошедшее "обычной потасовкой" во время любого спортивного матча.

"Особенно в футболе, там накал страстей. Это был юношеский чемпионат. Туда выехали наши 3-4 частные футбольные команды, которые, естественно, не уведомили МИД, посольство о том, что собираются туда поехать. Но тем не менее, наши дипломаты вмешались. На место инцидента выехала местная полиция. Стороны представили свои объяснительные. Подписали протокол о соблюдении порядка, в связи с обоюдным отсутствием претензий", - сообщил он на брифинге в столице.

По его словам, стороны отказались от претензий друг другу и вопрос решился примирением. Никто не писал заявление.

"Я разговаривал и с тренером, и с родителями, они в целости и сохранности уже 26 августа вернулись на Родину. Но наше посольство в Болгарии провело соответствующую работу. Было отправлено обращение в МИД Болгарии, потом в полицию города Обзор для выяснения обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц. Также была достигнута договоренность нашими дипломатами с администрацией города Обзор и местной полицией об обеспечении безопасности казахстанских участников до окончания турнира", - добавил Смадияров.

Ранее Айбек Смадияров прокомментировал новость о том, что Казахстан готовится подать иск на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за отсутствия голоса в совете директоров.