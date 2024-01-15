Создание программы по продвижению детских изданий в школах анонсировали в Казахстане

В Алматы на встрече с творческой интеллигенцией министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что будет разработана комплексная программа по продвижению детских изданий в школах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

"По поручению Главы государства создается новая модель "Детской библиотеки". В этом учебном году начаты мероприятия по поощрению активных читателей за чтение 100 художественных, научно-познавательных книг, созданию электронных библиотек и онлайн-ресурсов, повышению культуры чтения газет и журналов. Работа в этом направлении также ведется в рамках "Единой программы воспитания". Сейчас нами рассматривается вопрос повышения статуса и заработной платы школьных библиотекарей", — подчеркнул Гани Бейсембаев.

В своем выступлении министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула важность привития подрастающему поколению интереса к искусству, образованию, науке, литературе посредством печатных изданий. Она обратила внимание на необходимость применения современных технологий и креативных идей при создании детского контента.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития современной казахстанской журналистики для детей, детской литературы, качество контента на казахском языке и его продвижение, а также повышение роли печатных изданий в их образовании и развитии, производство креативного контента, а также вопросы развития.

По итогам встречи принято решение об организации комплекса мер по поддержке творческой интеллигенции, создающей произведения для детей и молодежи, проектов детских изданий в рамках креативной индустрии, проведении отдельной тематической секции в рамках "Единой программы воспитания".