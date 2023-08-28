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Совместное заседание палат парламента пройдет в Астане

Сегодня, 11:19
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Baigenews.kz Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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Фото: Baigenews.kz

Названа дата совместного заседания палат Парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание Палат Парламента 1 сентября 2023 года в 11.00 в городе Астане", – говорится в тексте Распоряжения.

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