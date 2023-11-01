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"Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети

1 Ноября, 19:52
АВТОР
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stopfake.kz 1 Ноября, 19:52
1 Ноября, 19:52
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Фото: stopfake.kz

В соцсетях и мессенджерах распространяют сообщение, озаглавленное "Откровения Миттала". В тексте указано, что это "фрагмент беседы" с журналистом совладельца металлургической компании Arcelor Mittal. Пресс-служба "АрселорМиттал Темиртау" рассылку опровергла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"Распространяемое сообщение не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе компании.

Результаты поиска в Сети показали, что "фрагмент беседы" существует только в виде постов в социальных сетях. В других источниках – на официальных сайтах или в средствах массовой информации нет никаких упоминаний об этом или других интервью Лакшми Миттала после трагедии, произошедшей на шахте имени Костенко в Караганде.

Взрыв на шахте имени Костенко произошёл в ночь на 28 октября. В момент аварии под землёй находились 252 человека, 208 из которых выбрались на поверхность земли. 46 человек погибли.

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