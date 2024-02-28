Сотруднику ДЧС, принявшему звонок раненой девочки за шутку, вынесли приговор в Актобе

Точку в громком деле поставили в Актобе. Суд огласил приговор сотруднику ДЧС, осуждённому за халатность, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что помощник оперативного дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Б. в период несения службы халатно отнёсся к своим функциональным обязанностям, выразившимся в ненадлежащем и несвоевременном реагировании на сообщение несовершеннолетней И., позвонившей в службу "112" с просьбой оказания ей экстренной помощи. В ту ночь в квартиру, где жила несовершеннолетняя, проник Е., убил мать и брата пострадавшей, а ей нанёс ножевые ранения. После третьего звонка, по истечении 50 минут сообщение пострадавшей было передано в скорую медицинскую помощь", - сообщили подробности дела в суде.

Подсудимый Б. вину не признал и показал, что первый звонок он расценил как детскую шалость. По его словам, так как первый звонок оборвался, он стал перезванивать И., но её телефон не отвечал. После третьего звонка, он выяснил у потерпевшей ситуацию и передал её сообщение в скорую медицинскую помощь.

Санкция части 1 статьи 371 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, ограничение свободы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок.

При назначении наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, принял во внимание наличие на иждивении подсудимого малолетних детей.

Приговором суда Б. осуждён на шесть месяцев ограничения свободы. С него в пользу потерпевшей взыскан моральный вред на сумму миллион тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, 29 марта в Актобе в одной из квартир обнаружены два трупа: матери и её несовершеннолетнего сына. 13-летняя дочь была госпитализирована с тяжелейшими ранами в реанимационное отделение ОДКБ.