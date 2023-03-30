Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка

Убийство матери и её сына-подростка шокировало актюбинцев. Произошло это в спальном районе города. Сообщение в полицию поступило в половине шестого утра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ktk.kz. О том, что мать и брата жестоко изрезали, сообщила 13-летняя дочь покойной. Девочка тоже была с ними в квартире и получила ножевые ранения.

Обессиленного и истекающего кровью ребенка на карете скорой привезли в больницу и сразу – на хирургический стол. Она единственный свидетель произошедшего, но пока опрашивать девочку нельзя. Ей нужно прийти в себя. Как сообщили врачи, к палате школьницы приставлена охрана.

"В 6:20 ребенок доставлен скорой медицинской помощью - девочка 13 лет с колото-резаными ранениями шеи. В экстренном порядке проведена хирургическая обработка раны. На данный момент состояние ребенка стабильное. Находится в реанимационном отделении. Возле больницы с утра дежурит бабушка ребенка. У пенсионерки шок. Буквально вчера она похоронила сына – отца пострадавшей девочки (Он покончил собой - прим.Ред.). А уже сегодня утром сообщили о двойном убийстве", сообщил главный врач центра охраны материнства и детства Актюбинской области Ербол Джапахов.

Пока в полиции никаких деталей не сообщают. Между тем соседи строят свои догадки. Говорят, покойная женщина жила с детьми, семья была спокойной и никогда не скандалила. А ночью не было слышно ни криков, ни шума.

Семья не состояла на учете как неблагополучная. Убитая женщина считалась образцовой матерью: в квартире было чисто и опрятно, родительские собрания посещала регулярно, подчеркнули педагоги. Кто же убийца и, главное, какой мотив был у преступника, определит следствие. Но подозреваемых пока нет, утверждают в полиции.