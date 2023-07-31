Сотрудник банка в Кызылординской области вынес в рукаве более 600 миллионов тенге

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По данным АФМ, контролер-кассир одного из банков Кызылординской области воровал деньги из кассы частями, по одному и по четырех миллионов тенге за раз. В итоге вынес из банка почти 603 миллиона тенге, передаёт Baigenews.kz.

Изъяты записи с камер видеонаблюдения за период 2021-2023 года, где зафиксированы факты хищения денежных средств, путем выноса из кассы упакованных пачек денег в рукаве халата.

В ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписки со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 миллионов тенге.

С абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор.

Подозреваемый признался в содеянном уголовном правонарушении и водворен в ИВС.