  • 21 Сентября, 14:53
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Сотрудничество в сфере IT планируют расширить Казахстан и Пакистан

Сегодня, 14:29
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Министерство нацэкономики РК Сегодня, 14:29
Сегодня, 14:29
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Фото: Министерство нацэкономики РК

Сотрудничество в энергетике, агропромышленном комплексе, нефтехимии и цифровизации обсудил глава Министерства нацэкономики РК с послом Пакистана в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Министр нацэкономики Алибек Куантыров и Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Пакистан в РК Науман Башир Бхатти обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе конкретные меры, направленные на активизацию взаимной торговли и установление взаимовыгодных отношений между компаниями.

Алибек Куантырова заявил, что наша страна заинтересована в расширении сотрудничества в энергетике, агропромышленном комплексе, нефтехимии и цифровизации. Бхатти ответил, что Исламская Республика готова к дальнейшему укреплению двустороннего экономического сотрудничества по обозначенным направлениям, в том числе в IT сфере.

Также стороны рассмотрели вопросы развития "зелёной" экономики.

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