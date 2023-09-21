Сотрудничество в сфере IT планируют расширить Казахстан и Пакистан
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Сотрудничество в энергетике, агропромышленном комплексе, нефтехимии и цифровизации обсудил глава Министерства нацэкономики РК с послом Пакистана в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.
Министр нацэкономики Алибек Куантыров и Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Пакистан в РК Науман Башир Бхатти обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе конкретные меры, направленные на активизацию взаимной торговли и установление взаимовыгодных отношений между компаниями.
Алибек Куантырова заявил, что наша страна заинтересована в расширении сотрудничества в энергетике, агропромышленном комплексе, нефтехимии и цифровизации. Бхатти ответил, что Исламская Республика готова к дальнейшему укреплению двустороннего экономического сотрудничества по обозначенным направлениям, в том числе в IT сфере.
Также стороны рассмотрели вопросы развития "зелёной" экономики.
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