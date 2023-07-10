Сотни тысяч долларов: стали известны зарплаты легионеров "Барыса"

Фото: ХК "Барыс"

Инсайдер Артур Хайруллин раскрыл зарплаты легионеров "Барыса" - американского форварда Джереми Бракко, канадского защитника Алекса Гранта и чешского защитника Давида Скленички.

По новому контракту 26-летний Джереми Бракко за следующий сезон заработает 36 миллионов рублей (175 миллионов тенге или 390 тысяч долларов), передаёт Baigenews.kz.

В прошлом сезоне американец сыграл за астанинский клуб 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (14+26) очков. 1 июля "Барыс" продлил контракт с Бракко до 30 апреля 2024 года.

Алекс Грант, который перешел в "Барыс" по ходу прошлого сезона из СКА, будет получать 58 миллионов рублей (283 миллиона тенге или 637 тысяч долларов) в год.

Давид Скленичка, контракт с которым подписан до конца следующего сезона, заработает в "Барысе" 40 миллионов рублей (194 миллиона тенге или 437 тысяч долларов).

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" занял последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф КХЛ.