Соперник Алимханулы по бою за два титула не согласился с нокаутом

Немецкий боксёр Винченцо Гуальтьери поделился мнением о поражении казахстанцу Жанибеку Алимханулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мои поздравления Жанибеку. Сегодня он был лучше, чем я. Но я думаю, что бой был остановлен слишком рано. Однако, безусловно он был лучше. Спасибо всем, кто пришёл", — заявил Гуальтьери во время интервью в ринге.

Напомним, сегодня утром по времени Астаны в главном событии вечера бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (США) Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

С исторической победой Жанибека поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Это казахский стиль, мы хотим внести его в историю, — заявил по время интервью Алимханулы. — Мы с самого начала выбрали такую тактику, мы знали, что он не будет боксировать. Он ждал, что когда я устану, будет контратаковать. Но я готовился".

30-летний Алимханулы стал чемпионом мира 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После казахстанец дважды защитил титул: победил решением британца Дензела Бентли и нокаутировал канадца Стивена Батлера.

Гуальтьери также 30 лет. Он завоевал титул 1 июля, когда сенсационно победил финалиста Олимпиады-2012 Эскиву Фалькао из Бразилии. Предстоящий поединок стал для боксёра из Германии дебютом в США.

В планах Жанибека собрать ещё два пояса и стать обладателем четырёх титулов.