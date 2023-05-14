- Сольный концерт Димаша "Stranger" состоится в Малайзии 00:31 135
- Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана по плаванию 13.05.2023 284
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 431
- Казахстанские теннисисты взяли "бронзу" в квалификации юниорского "Кубка Дэвиса" 13.05.2023 329
- C невероятной победы стартовал Казахстан на ЧМ-2023 по хоккею 13.05.2023 383
- Вертолёт Ми-8 и истребитель Су-34 разбились в Брянской области России 13.05.2023 413
- Казахстанец победил в велогонке в Узбекистане 13.05.2023 460
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 482
- Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 13.05.2023 364
- В частном секторе Астаны потушили крупный пожар 13.05.2023 452
- Дулат Бекбауов уступил боксёру из Узбекистана и остался с серебром 13.05.2023 706
- Папа римский призвал не заменять детей животными 13.05.2023 438
- Санжар Ташкенбай побил соперника из Грузии и взял золото в ЧМ-2023 13.05.2023 489
- Стал известен гонорар Алимханулы за предстоящий бой с Батлером 13.05.2023 765
- Драку со стрельбой устроили приезжие хулиганы в Кызылорде 13.05.2023 482
- Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Дубая в Алматы 13.05.2023 750
- Кобда сity: построенному для пострадавших от паводков микрорайону предложили дать имя 13.05.2023 427
- Мошенники убедили акмолинца купить несуществующий мотоцикл 13.05.2023 475
- Хоккеисты Казахстана и США стали самыми молодыми на чемпионате мира 13.05.2023 610
- Около 100 тысяч евро пытались незаконно перевезти из Казахстана в Турцию 13.05.2023 481
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 603
- Очередные нарушения нашли во время проверок в "Озенмунайгазе" 13.05.2023 676
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 600
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 469
- Кульгинов встретился с жителями Павлодарской области 13.05.2023 493
- Права беременных пациенток нарушали в 30 поликлиниках Актау 13.05.2023 528
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 671
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли в заброшенном доме в Абайской области 13.05.2023 1119
- Кто сразится за золото ЧМ-23 по боксу в Ташкенте 13.05.2023 804
- В Павлодаре вторые сутки не могут потушить городскую свалку 13.05.2023 530
- "Евровидение"-2023: участники готовы к финалу 13.05.2023 616
- Пропавшую двухлетнюю девочку нашли полицейские в Кокшетау 13.05.2023 745
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 3048
- Более 600 компаний с российским капиталом открылись в ЗКО с 2022 года 13.05.2023 671
- В ЗКО школьники учатся в здании акимата 13.05.2023 617
- Полковник полиции через суд добился восстановления в должности 13.05.2023 1096
- В Алматы впервые за 50 лет проводят очистку дна озера Сайран 13.05.2023 720
- В Уральске автоледи через суд добилась отмены штрафа 13.05.2023 728
- Нового гендиректора Twitter представил Илон Маск 13.05.2023 861
- На актюбинских торговцев повесили чужие долги по налогам 13.05.2023 763
- Курьер на мопеде намеренно сбил полицейского в Алматы 12.05.2023 739
- Как китайские туристы могут обогатить казахстанцев 12.05.2023 797
- Заморозки, снег, град - погода на выходные в Казахстане 12.05.2023 729
- Возврат КСК и регулирование ОСИ: что спасет казахстанские многоэтажки 12.05.2023 1413
- Уникальную операцию провели нейрохирурги в Астане 12.05.2023 974
- О чем говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью китайскому телеканалу 12.05.2023 727
- Токаев ответил, куда он хочет привести Казахстан 12.05.2023 1004
- Карагандинка заявила, что муж заставлял её заниматься проституцией 12.05.2023 1255
- Сэкономили 600 млн тенге: Антикор провёл мониторинг госзакупок в Акмолинской области 12.05.2023 711
- Доля молодежи NEET, которая не работает и не учится, выросла в Казахстане 12.05.2023 783
- Проверка ещё не начиналась - в аэропорту Астаны отрицают начало расследования АЗРК 12.05.2023 811
- 14-летнего школьника подозревают в лжетерроризме в Павлодаре 12.05.2023 770
- Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области 12.05.2023 808
- Террасу ресторана в центре Алматы снесли по решению суда 12.05.2023 957
- Выплаты детям из Нацфонда: стали известны некоторые условия 12.05.2023 902
- Майор полиции осуждён и лишён звания за получение взятки в СКО 12.05.2023 965
- Казахстанским фермерам теперь доступно удешёвленное топливо 12.05.2023 699
- Акция "Ночь музеев" пройдёт в Астане 12.05.2023 817
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 714
- Задержана руководитель управления культуры Алматинской области 12.05.2023 888
- С закрытием программы ArtSport выросла подростковая преступность - Аружан Саин 12.05.2023 909
- Оплату за проезд в автобусах через QR-код возобновили в Астане 12.05.2023 761
- КНБ будет устанавливать размер вознаграждения за информацию о террористах 12.05.2023 888
- Потребительский подход к госденьгам - в Киноцентре ответили на жалобы продюсеров 12.05.2023 806
- Перевести статьи о насилии в семье в разряд публичных обвинений потребовали правозащитники 12.05.2023 731
- В Актау запустили крупный газопровод высокого давления 12.05.2023 839
- Зарплаты IT-шников в Казахстане выросли более чем на 300 тысяч тенге за год 12.05.2023 761
- Казахстанец завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 12.05.2023 974
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 1197
- Хранить деньги на депозите минимум 3 месяца - Отбасы банк меняет условия ипотеки 12.05.2023 1520
- Президент назначил и уволил ряд судей в регионах 12.05.2023 782
- Китайский телеканал покажет интервью с Токаевым 12.05.2023 896
- Фейк о лишении права детей-инвалидов на лечение опровергли в Минздраве 12.05.2023 891
- В Астане снимают кричащие вывески и наружную рекламу 12.05.2023 1208
- Филиалы 9 мировых вузов откроют в Казахстане до 2029 года 12.05.2023 763
- Восьмилетнего ребёнка на самокате сбила машина в Балхаше 12.05.2023 750
- Санжар Адилов стал начальником полиции Карагандинской области 12.05.2023 932
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1122
- Учиться и работать смогут казахстанские студенты 1 и 2 курсов колледжей 12.05.2023 786
- Казахстанцы активно избавляются от российских рублей 12.05.2023 775
Сегодня, 00:31
142
142Фото: Dimashnews.com
Сольный концерт Димаша "Stranger" состоится в Малайзии
24 июня 2023 года в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, пройдет сольный концерт казахстанского артиста, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Dimashnews.com, шоу "Stranger" состоится на знаменитом столичном стадионе Axiata Arena Bukit Jalil в 20:30.
Шоу Димаша Кудайбергена "Stranger" состоялось в Турции 6 мая. Сольный концерт казахстанца проходил в Antalya Expo Kongre Merkezi. На шоу приехали зрители из 44 стран мира. Фанаты из Турции подарили певцу турецкий национальный музыкальный инструмент - баглама.
Поделитесь:
-
Trend news
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 425
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 477
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 600
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 597
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 668
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 3025
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 1193
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1119
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1086
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1144
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 1662
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1271
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1368
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1857
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1273
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1452
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1351
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 1955
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1375
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1505
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1364
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 20975
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1506
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1766
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12134
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1436
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2359
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2080
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2455
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2154
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9422
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2158
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2004
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3090
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2792
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1951
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1770
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1823
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2201
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2355
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1931
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2779
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3153
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2236
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2516
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2491
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2669
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3136
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18592
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3498
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2452
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2612
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2858
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2761
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2388
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5498
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2295
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2413
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 13754
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2762
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2385
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2535
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2527
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3722
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4563
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3157
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2494
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3242
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2932
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4481
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3558
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2822
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8293
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4680
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 3000
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2727
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 32203
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 4439
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3680
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3924
-
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 467
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 713
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1690
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1534
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1443
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1622
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1666
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1565
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1556
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2655
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1652
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1799
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2164
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1937
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2140
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1783
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2343
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1969
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2279
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1972
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2036
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3498
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2355
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2535
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2820
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3157
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3146
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3630
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4015
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3494
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3743
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3816
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4030
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3942
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3872
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4057
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4328
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4276
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5829
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4902
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5254
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5268
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5971
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5101
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4866
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5174
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8421
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5537
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5438
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4940
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5333
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4744
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5003
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5290
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6022
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5079
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5054
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5284
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4866
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5925
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4742
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5310
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5926
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5471
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4999
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5429
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5388
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5100
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5393
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5766
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6234
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6008
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5197
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6021
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5559
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6041
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5413
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5394
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5300
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5347