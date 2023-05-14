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Dimashnews.com Сегодня, 00:31
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Сегодня, 00:31
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Фото: Dimashnews.com

Сольный концерт Димаша "Stranger" состоится в Малайзии

 24 июня 2023 года в столице Малайзии, Куала-Лумпуре, пройдет сольный концерт казахстанского артиста, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Dimashnews.com, шоу "Stranger" состоится на знаменитом столичном стадионе Axiata Arena Bukit Jalil в 20:30.

Шоу Димаша Кудайбергена "Stranger" состоялось в Турции 6 мая. Сольный концерт казахстанца проходил в Antalya Expo Kongre Merkezi. На шоу приехали зрители из 44 стран мира. Фанаты из Турции подарили певцу турецкий национальный музыкальный инструмент - баглама.

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Сегодня, 00:31
142
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