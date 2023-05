Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент

Фото: dimashnews.com

Находясь на гастролях в Анталье всемирно известный певец и композитор Димаш Кудайберген специально для своих турецких поклонников исполнил турецкую песню "Gesi Baglar". Гостеприимные хозяева преподнесли Димашу подарок — национальный музыкальный инструмент Баглама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

Сольный концерт в рамках мировой шоу-программы "Stranger" проходил в турецком Antalya Expo Kongre Merkezi, куда был перенесён из-за объявленного штормового предупреждения буквально за пару дней до означенной даты.

На шоу приехали зрители из 44 стран мира: из близких и далёких точек планеты люди слетелись в тёплую Анталью для того, чтобы впервые познакомиться, или вновь насладиться казахской культурой, представленной Димашем и его командой.

Программа концерта была построена таким образом, что зрители могли не только услышать композиции, исполненные артистом на родном казахском языке, но и получить удовольствие от песен на английском, испанском, итальянском, русском, французском, китайском и японском языках.

А также зрителей концерта ждал большой сюрприз от Димаша и специально приглашенного гостя, представителя принимающей страны, музыканта с мировым именем Бурака Йетера.

До начала шоу, пока собирались зрители, на разогреве выступили вокалисты Анна Крафт из России, Теона Дольникова из Грузии, Ерлан Кокеев из Казахстана.

Интересными каверами разогрели публику ребята из битбокс группы "YA NA HA", исполнив, в том числе, хит Димаша "Fly Away". И перед самым началом основной части концерта громкими аплодисментами зал встречал энергичный DJ SET от Burak Yeter BAND.

Димаш появился из глубины сцены под звуки заглавной песни "Golden".

Перед началом основной программы артист выразил соболезнования и попросил минуту молчания по погибшим в землетрясениях в Турции.

Концерт прошёл в очень теплой атмосфере постоянного взаимодействия артиста и зрителя. Начиная от слов приветствия музыканта на казахском, английском и к восторгу публики – турецком языках, продолжаясь общением со зрителями и подписыванием автографов между песнями.

В этот вечер вниманию взыскательной международной публики были представлены произведения на английском языке "If I never breathe again", "Fly Away", "Screaming", "Give me your love", титульная песня тура "Stranger" в сопровождении глубокого звучания кобыза, "Together" — авторская композиция Абильмансура Кудайбергена и "The story of one sky" — авторская песня Димаша, несущая важный месседж единства наций и народов.

Широтой вокального диапазона и душевных качеств артиста снова поразили песни "Olympico", "S.O.S" и "El amore en ti". Ностальгические "Battle of Memory" на китайском и "Autumn strong" на китайском и японском языках напомнили о временах проекта "I am a Singer". "Любовь уставших лебедей" на русском языке объединила весь зал в общем хоре, а композиции без слов "Ave Maria" и "Знай" наоборот увели зрителей в параллельную реальность.

В анонсе концерта был заявлен сюрприз в виде дуэта казахстанского артиста со специальным гостем — турецким музыкантом Бураком Йетером.

Ожидания поклонников оправдались по максимуму – Димаш и Бурак представили результат совместной работы, композицию "Weekend".

"Лёгкий, но энергичный бит сразу захотелось подпевать и поставить на заставку в телефоне, — писали Dears первые комментарии после премьеры трека.

На новой песне неожиданные номера концерта не закончились, еще одним подарком зрителям стало исполнение Расулом Усмановым "Меджнун тал" на его родном уйгурском языке под аккомпанемент Димаша на фортепиано.

Гостями концерта также были музыканты-инструменталисты Темирлан Олжабаев и Ернат Наурыз, которые исполнили кюи на домбре, а вместе с кобызистом Олжасом Курманбеком – новую композицию "Zaman". Абильмансур Кудайберген порадовал соло на электрогитаре, а сам Димаш по традиции сыграл кюй "Адай" на домбре.

Напомним, программа сольного концерта Димаша "Stranger", премьера которого состоялась в сентябре прошлого года в Алматы, начала свое путешествие по миру. Братская страна, имеющая давние исторические дружественные отношения с Казахстаном, Турция, впервые принимала у себя масштабное шоу казахстанского исполнителя.

Ранее Димаш заставил прослезиться грузинского зрителя, исполнив на концерте в Ереване легендарную народную песню "Сарери овин мернем", что в переводе означает "Умру ради прохлады гор".