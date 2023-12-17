Сократить прогулки в воскресенье рекомендовали жителям Астаны и ещё трёх городов
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По прогнозам "Казгидромета" неблагоприятные метеоусловия 17 декабря ожидаются в Астане, Усть-Каменогорске, Семее и Риддере, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, ранее "Казгидромет" прогнозировал погоду с метелями, порывистым ветром и гололёдом во второй половине декабря на большей части Казахстана. штормове предупреждение на 17 декабря объявлено в девяти областях и двух мегаполисах.
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