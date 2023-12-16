Снег, туман и гололёд: в каких регионах страны объявлено штормовое предупреждение

Как прогнозируют синоптики "Казгидромета", на большей части страны 17 декабря ожидается снег, на западе — сильный снег, на юго-западе – снег с дождём, низовая метель, гололёд и туман. Лишь северные, восточные регионы республики будут находится под влияние отрога антициклона с которым сохраняется погода преимущественно без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Шторомовое предупреждение объявлено в Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жетысу, Абай и Мангистауской областях, а также в мегаполисах: Алматы и Шымкенте.

17 декабря на западе, юге, в горных районах Алматинской области и Алматы временами ожидаются туман и гололёд.

В горных и предгорных районах Туркестанской области и в первой половине ночи в Шымкенте ожидаются туман и гололёд.

Днём на юге, востоке Атырауской области ожидается сильный снег. На западе, севере, юге области туман и гололед. В Атырау днём ожидается сильный снег. Временами туман, гололёд.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

17 декабря в районе Алакольских озер области Жетысу ветер северо-восточный порывы 15-20, ночью временами 25 метров в секунду. В центре, горных районах области ночью ожидается сильный мороз 26 градусов. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз 24-26 градусов.

Днём на юго-востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный днем на юго-востоке, юге области порывы 15-18 метров в секунду.

Днём на юго-западе области Абай ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе области порывы 15-18 метров в секунду.

На западе, севере, в центре Мангистауской области и в Актау ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на северный днем на западе области порывы 15 метров в секунду.

Напомним, ранее из-за непогоды движение транспорта ограничили на пяти участках республиканских трасс в Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях и в регионе Жетысу.