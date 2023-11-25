Сократить прогулки в субботу рекомендуют жителям Алматы
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 25 ноября ожидаются в городе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в субботу в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям этих городов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики рассказали о погоде на выходные.
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