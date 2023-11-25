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Сократить прогулки в субботу рекомендуют жителям Алматы

Сегодня, 08:18
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета",  неблагоприятные метеорологические условия 25 ноября ожидаются в городе Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям этих городов: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о погоде на выходные.

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