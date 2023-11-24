О погоде в Казахстане на выходных рассказали синоптики
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Погода на выходных порадует лишь жителей южных регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Синоптики обещают, что на недолгий период осадки прекратятся, а столбики термометров незначительно опустятся.
"Атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере республики, постепенно уходит на северо-восток, а в тыл к нему с юго-запада страны смещается антициклон, с которым прогнозируются прекращение осадков и кратковременное понижение температуры воздуха: в ночные часы северных регионах до 5-10 мороза", - сообщили прогнозисты.
В Казгидромете также отметили, что такая погода не сохранится долго.
"Не успев установиться, антициклон покинет нашу страну, так как в тыл к нему с запада придёт очередной циклон из районов Атлантики, который вновь обусловит неустойчивый характер погоды", - сообщили синоптики.
По их прогнозу, на большей части страны пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями, появится гололёд. Резких колебаний температуры не будет.
И только на юге прогнозируется преимущественно погода без осадков.
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