О погоде в Казахстане на выходных рассказали синоптики

Погода на выходных порадует лишь жителей южных регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Синоптики обещают, что на недолгий период осадки прекратятся, а столбики термометров незначительно опустятся.

"Атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере республики, постепенно уходит на северо-восток, а в тыл к нему с юго-запада страны смещается антициклон, с которым прогнозируются прекращение осадков и кратковременное понижение температуры воздуха: в ночные часы северных регионах до 5-10 мороза", - сообщили прогнозисты.

В Казгидромете также отметили, что такая погода не сохранится долго.

"Не успев установиться, антициклон покинет нашу страну, так как в тыл к нему с запада придёт очередной циклон из районов Атлантики, который вновь обусловит неустойчивый характер погоды", - сообщили синоптики.

По их прогнозу, на большей части страны пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями, появится гололёд. Резких колебаний температуры не будет.

И только на юге прогнозируется преимущественно погода без осадков.