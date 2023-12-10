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Сократить пребывание на свежем воздухе в воскресенье рекомендуют жителям семи городов

Сегодня, 08:18
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета",  неблагоприятные метеорологические условия 10 декабря ожидаются в Астане, Актобе, Балхаше, Риддере,Семее, Усть-Каменогорске и  ночью — в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, ранее "Казгидромет" обещал казахстанцам морозы до 46 градусов в следующие трое суток. В ряде областей 10 декабря объявлено штормовое предупреждение из-за экстремально низких температур и ветра.

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