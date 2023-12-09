Мороз и ветер: в каких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", на большей части республики сохранится морозная погода преимущественно без осадков. В южной половине и на востоке страны ожидается снег, низовая метель в горных районах временами сильный снег, гололёд. По республике прогнозируются туман, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

В горных районах области Жетысу, Алматинской области, ночью на юге, в горных районах Жамбылской, ночью и утром в горных районах Туркестанской областей ожидается сильный снег.

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны.

В Атырауской области ожидается ветер восточный на юге, западе области и в Атырау, порывы 15-20 метров в секунду.

На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах области низовая метель. Ветер восточный, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте утром и днем ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Днём на западе Мангистауской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, в центре области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер восточный на западе, юге, в центре области 15-20, временами порывы 23 метров в секунду. В Актау 10 декабря днём ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). Временами ожидается гололёд, ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днём 11 декабря на юге, в горных районах, ночью 12 декабря в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. 10-12 декабря на юге, в горных районах области туман, низовая метель, 10 декабря гололёд. 10-12 декабря ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе днём 11 декабря ожидается сильный снег. 10-12 декабря ожидается туман, 10 декабря гололёд.

Ранее синоптики спрогнозировали мороз до минус 46 градусов в течение ближайших трёх дней.