Собаки с бирками на ушах появятся на улицах Павлодара

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На улицах Павлодара появятся собаки с бирками на ушах. Внутри пронумерованных бирок – чипы, информацию с которых будут заносить в базу данных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

О том, что в городе собираются бирковать бездомных собак, рассказала глава фонда "Сердца Павлодара" Мария Гребёнкина.

Зоозащитница отметила, что они уже закупили первую партию бирок, внутри которых есть чипы, по типу тех, что вживляются под кожу домашним животным. Таким образом каждая бездомная стерилизованная собака будет иметь свой номер в единой базе "Tanba".

"Можно будет сразу видеть, что животное стерилизованное, — сказала зооволонтёр. — Мы уже переговорили с ветстанцией, чтобы этих животных не трогали, они безопасные. Уже завтра-послезавтра первые чипы будут на улицах, записаны несколько собак на стерилизацию".

Напомним, ранее Мария Гребёнкина объявила, что в Павлодаре откроется социальный центр стерилизации. Его общественникам помогали построить неравнодушные люди: тогдашний замакима области Олег Крук, руководитель фонда "Ертiс Көмек" Олег Костенко и компания "KAZ Minerals".

Мебель и расходные материалы для клиники собирали горожане, помогая кто чем может. Как отметила волонтер, пока ветеринара в штате нет, приходится нанимать человека со стороны. Поэтому стерилизация в центре уже идет, но платная.

Продолжить бесплатную стерилизацию (после того, как ее остановили на несколько месяцев из-за образовавшихся долгов перед ветклиниками) чиновники обещали еще в ноябре прошлого года.

Однако до сих пор о возобновлении акции в управлении ветеринарии не объявляют. Поэтому зоозащитники и сердобольные горожане пытаются решить проблему бесконтрольного размножения собак и кошек самостоятельно, насколько у них хватает сил и денег, пока власти уладят все проволочки с организацией стерилизации бездомышей из бюджетных денег.

Это позволяет делать принятый в прошлом году закон об ответственном обращении с животными.