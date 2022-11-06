Центр бесплатной стерилизации бездомных собак и кошек откроется в Павлодаре

Фото: twitter.com/trbaker

Аналогов ему в Казахстане пока нет.

Павлодарские зоозащитники заявили о скором открытии первого в стране благотворительного центра стерилизации животных. Здание клиники благодаря спонсорам уже есть. Теперь волонтёры открыли сбор на мебель ветеринарные препараты, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на странице автора проекта — общественного фонда "Сердца Павлодара" в Instagram, по плану, каждая процедура в клинике будет включать в себя стерилизацию, чипирование, ветеринарный паспорт, а для бездомных собак — ещё и биркование.

Фото: Instagram/serdca_pavlodara_shelter

Эти процедуры для бездомных кошек и собак будут бесплатными, а для домашних животных стоимость будет минимальной.

"Для начала работы необходима мебель, препараты, расходные материалы, бытовая техника. Как только клиника будет оборудована — начнём стерилизовать домашних и бездомных кошек и собак. Сейчас необходимо закупить ветеринарные и человеческие препараты, расходные материалы — иглы, нити, наборы хирургических инструментов. Мебель — нужны шкафы с выдвижными ящиками для операционных, их две. Кухонный гарнитур для комнаты отдыха, шкаф, три письменных стола в кабинеты, стулья офисные и кухонные, две-три скамейки в холл, диван в комнату отдыха, пара журнальных столиков. Мебель необходима новая, по размерам комнат. Стеллажи на склад. Из техники нужен чайник, плита, микроволновая печь, холодильник со стеклянной дверцей для хранения лекарств, пара принтеров, ноутбук или компьютер, камеры наблюдения внутри и снаружи здания, телевизор с плоским экраном в холл", — пишут "Сердца Павлодара".

Фото: Instagram/serdca_pavlodara_shelter

Кроме того, волонтёрам нужны вёдра, швабры, ветошь, дезинфицирующие средства, а также бокс для хранения инструментов и стерилизатор для них.

Также для работы центра нужен забор вокруг здания, а небольшую площадку перед ним необходимо заасфальтировать.

По словам зоозащитников, это ещё не полный список, оно они очень надеются на помощь спонсоров.