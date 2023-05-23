Со своей едой и напитками можно: в КЗПП рассказали о правилах посещения зон отдыха

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Надписи "Со своей едой и напитками вход запрещён" можно встретить при входе во многие зоны отдыха и площадки для патио. В преддверии сезона летних каникул и отпусков в Комитете по защите прав потребителей Минторговли объяснили, законны ли такие требования в Казахстане и разъяснили правила посещения таких мест гражданам, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил руководитель управления по формированию госполитики КЗПП Рамазан Баренов, любые законно приобретённые напитки и еда являются частной собственностью потребителя, и никто не может его ограничивать в этом. Об этом говорится в части 1 и 3 статьи 26 Конституции РК.

"Каждый имеет право свободно войти на территорию зоны отдыха с едой и напитками, если он приобрёл билет или оплатил за вход. Получение чека оплаты является формой заключения договора согласно статье 394 Гражданского кодекса РК. Кроме того, запретить потребителю войти в зону отдыха по мотивам наличия при нём еды и напитков недопустим в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 8-1 Закона "О защите прав потребителей", так как данное действие является принуждением потребителя дополнительно покупать еду и напитки на её территории. Подобные ограничения будь они устными, или письменными, являются недействительными, так как прописаны в вышеуказанной статье Закона", - сообщил Баренов.

Согласно подпункту 3) статьи 24 закона, предприниматель обязан обеспечить потребителю свободный вход на территорию зоны отдыха со всем имуществом, которое имеется в наличии и приобретённым законным путём, если вещи не нарушают нравственные устои и т.д. Отмечается, что особенно такой запрет недопустим, если подобные товары реализуются на самой территории зоны отдыха.

При наличии изложенного состава правонарушения, потребитель может обратиться в территориальный департамент торгови и защиты прав потребителя Минторговли за консультацией и правовой помощью в качестве межотраслевого координатора в сфере защиты прав потребителей по этому поводу.